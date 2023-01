Märkte-Insight Der Jahresauftakt ist gelungen – Anleger sollten sich jedoch nicht in falscher Sicherheit wiegen

Neues Jahr, neues Anlegerglück. Frei nach diesem Motto sind die Börsen positiv ins neue Jahr gestartet. Der Dax hat gut ein Prozent zugelegt und schloss mit 14.069 Punkten. Auch die meisten anderen europäischen Börsen meldeten zum Jahresauftakt steigende Kurse.

Das ist nach dem Schreckensjahr 2022, in dem der Dax 12,4 Prozent und der breite europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 sogar 13,9 Prozent verlor, ein erfreulicher Auftakt. Auffällig: Die Aktien der Unternehmen, die im vergangenen Jahr besonders gelitten haben, zählten am Montag zu den größten Gewinnern.

Im Dax zum Beispiel gewannen die Aktien des Autozulieferers Continental, des Kunststoffherstellers Covestro und des Online-Modehändlers Zalando fünf Prozent und mehr. Diese Papiere haben in den zwölf vergangenen Monaten zwischen 33 Prozent (Covestro) und 54 Prozent (Zalando) verloren. Auch die 2022 noch stärker gebeutelten Aktien von Immobilienkonzernen wie Vonovia, Tag Immobilien und Aroundtown im Nebenwerteindex MDax legten zum Jahresauftakt kräftig zu.

Anlegerinnen und Anleger sollten sich nach dem positiven Start ins neue Jahr aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die Märkte ändern sich schließlich nur selten mit dem Jahreswechsel.

Die meisten Strategen und Strateginnen gehen zwar davon aus, dass der Dax und andere Indizes Ende 2023 höher stehen werden als derzeit. Dennoch stehen Investoren wohl zunächst noch unruhige Zeiten bevor. Günter Heigl, Vorsitzender der Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank, meint: „Die Stimmung an den Märkten wird momentan mehr vom Wunsch nach steigenden Kursen getrieben als von der Faktenlage.“

Tatsächlich gab es am ersten Handelstag des neuen Jahres keine Fakten oder Impulse, die das Kursplus hätten erklären können. Konjunkturdaten standen nicht an, und weltweit wurde nur wenig gehandelt. Die Wall Street war am Montag noch geschlossen, in Großbritannien, Japan und an den Rohstoffmärkten herrschte ebenfalls noch Feiertagsruhe.

So richtig beginnt das Börsenjahr erst am 3. Januar und da steht mit den deutschen Inflationsdaten gleich ein wichtiger Indikator an. Es waren schließlich Inflation und die darauf folgenden historischen Zinserhöhungen der Notenbanken, die im vergangenen Jahr der entscheidende Kurstreiber beziehungsweise Kursvernichter an den Börsen waren.

Die gute Nachricht ist: So deutlich wie 2022 werden die Notenbanken die Zinsen nicht mehr anheben, und die Inflation dürfte sich auch hierzulande ihrem Höhepunkt nähern. Wenn dann noch klarer wird, wie tief die befürchtete Rezession ausfallen wird und wie deutlich das die Gewinne der Unternehmen belastet, gibt es bessere Argumente für einen Börsenaufschwung.

Noch ist es aber nicht so weit, betonen Fondsmanager wie Paul O’Connor von Janus Henderson Investors: Die Belastung von der Zins- und der Wachstumsseite werde „wahrscheinlich bis weit in das Jahr 2023 hinein anhalten.“

