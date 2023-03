 Märkte Insight: Der lange Schatten der US-Bankenkrise

Die Sorge um Amerikas Finanzinstitute hat sich etwas gelegt. Doch die Aufarbeitung beginnt erst, und sie wird nicht nur die Banken betreffen.

Die Stimmung an den Märkten hat sich nach den Turbulenzen in der Bankenlandschaft wieder gebessert. Doch die Krise wirft einen langen Schatten. US-Bankenkrise

New York Panik? Welche Panik? Der Sturm, der über Amerikas Bankenlandschaft fegte, hat sich gelegt. Das ist die gute Nachricht. Die Aktien der großen und kleineren Banken lagen am Donnerstag an der Wall Street im frühen Handel im Plus, genau wie die wichtigsten Indizes. Insgesamt war die Stimmung an den Märkten wieder deutlich besser. Der Dax schloss mit einem Gewinn von 1,3 Prozent bei 15.522 Punkten.

Zum Handelsstart in New York lag der Leitindex Dow Jones 0,6 Prozent im Plus, der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq stieg um 0,8 Prozent. Die durch die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) ausgelöste Kursdelle ist ausgeglichen, und die „Bullen“ trauen sich wieder aus der Deckung.

