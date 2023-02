 Märkte-Insight: Der Run auf Ramsch-Anleihen zeigt die neue Lust auf Risiko

Nicht nur Aktien und Kryptowährungen sind aktuell gefragt. Selbst Anleihen aus ausfallgefährdeten Ländern wie El Salvador oder Argentinien machen Kurssprünge.

Finanzkorrespondentin Andrea Cünnen

Risk on, rein ins Risiko – das ist in diesem noch jungen Jahr das für die meisten Analysten und Investoren überraschende Motto an den Kapitalmärkten. Die Risikofreude zeigt sich überall: Der Dax hat einen historisch guten Jahresstart hingelegt, die Kurse an der Wall Street legen ebenfalls ordentlich zu, und auch die im vergangenen Jahr so gebeutelten Kryptowährungen wie der Bitcoin sind wieder gefragt.

Aber nicht nur an diesen Märkten zeigt sich die neue Lust am Risiko. Auch ein Blick auf die Anleihen von Schwellenländern, die besonders ausfallgefährdet sind, zeigt, wie mutig die Investoren derzeit sind. Mit Dollar-Bonds aus Ländern wie El Salvador, dem Libanon, Sri Lanka, Argentinien, Pakistan oder Äthiopien haben Anleger in diesem Jahr schon zweistellige Renditen gemacht.

