Die US-Konsumenten entscheiden mit über die Weltkonjunktur. In der Black-Friday-Woche werden sie noch einmal kräftig einkaufen. Aber danach droht ihnen das Geld auszugehen.

Frankfurt Am Freitag in den morgendlichen Nachtstunden ist es wieder so weit: Lange Schlangen bilden sich vor dem bekannten Kaufhaus Macy’s am Herald Square in Manhattan.

Wenn dann um sechs Uhr die Tore öffnen, drängelt und schubst eine Menge der ansonsten so diszipliniert anstehenden Amerikaner mit Wucht in den traditionsreichen Bau mit seinen klapprigen Rolltreppen. Die Menschenmasse fällt über die Stände mit Sonderangeboten her, greift zu, vergleicht, dreht herum; die Verkäuferinnen versuchen, ein Mindestmaß an Ordnung zu wahren, Verletzungen zu verhindern und ansonsten Umsatz, Umsatz, Umsatz zu machen – bis Mitternacht.

„Black Friday“ nennt sich dieses Ritual der Neuen Welt. Die ganze Woche, die jetzt am Montag mit einer zunächst eher richtungslosen Börse gestartet ist, heißt schon „Black Friday Week“ und findet auch im Internet statt; längst wird der Brauch auch in Europa kopiert.

