 Märkte-Insight: Die Dax-Rally legt eine Pause ein – vier Szenarien für die kommenden Tage

Am deutschen Aktienmarkt hat die ersehnte Konsolidierung begonnen. Bei einem Blick auf ehemals wichtige Kursmarken ergeben sich verschiedene Szenarien für die kommenden Handelstage.

Handelsblatt-Redakteur erklärt, was sich aus der Charttechnik für den weiteren Handelsverlauf ablesen lässt. (Foto: Getty Images) Rally-Pause für den Dax

Am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch die Konsolidierung begonnen. Das hatte nichts mit dem Raketeneinschlag in Polen am Dienstagabend zu tun.

Denn zum Handelsauftakt lag der deutsche Leitindex noch unverändert gegenüber dem Vortagesschluss, zum Handelsende betrug das Minus ein Prozent bei einem Endstand von 14.234 Punkten. Auch die Kursreaktion an der Wall Street zeigte, dass die Börse das Szenario eines Nato-Eintritts in den Krieg zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung gezogen hat.

Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt waren dennoch keine Überraschung, weil der Dax seit Ende September eine 2500-Punkte-Rally hingelegt hat. Der Leitindex war aus technischer Sicht überkauft, also zu schnell zu hoch gestiegen. Anschließende Rücksetzer gelten eher als gesund und dürften an dem intakten Aufwärtstrend nichts ändern.

