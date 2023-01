Kommt der Abschwung in Amerika oder kommt er nicht? Die Daten sind im Moment uneinheitlich. Anleger müssen diesen Unsicherheitsfaktor berücksichtigen.

Eine drohende Rezession oder weiter steigende Zinsen könnten bald die gute Stimmung am Aktienmarkt trüben. Guter Börsenstart ins Jahr 2023

Die Aktienmärkte sind überraschend gut in dieses Börsenjahr gestartet. Der Dax legte seit Anfang Januar über sieben Prozent zu, der breit gefasste US-Index S&P 500 schaffte ein Plus von gut sechs Prozent, die technologielastige Nasdaq stieg sogar um zehn Prozent. Kurz vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am kommenden Mittwoch wird an der Wall Street daher intensiv über die Frage diskutiert, ob die gute Stimmung anhalten kann.

Die guten Wachstumszahlen aus den Vereinigten Staaten sprechen dafür. Die US-Wirtschaft wuchs im vierten Quartal annualisiert um 2,9 Prozent – etwas stärker als erwartet. Das gab den US-Märkten am Donnerstag aber nur vorübergehend Auftrieb. Der Leitindex Dow Jones rutschte nach anfänglichen Kursgewinnen im Verlauf leicht ins Minus. In Deutschland schloss der Dax rund 0,3 Prozent im Plus.

