 Märkte-Insight: Die Notenbanken lassen den Märkten keine Atempause

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt – vor allem Anleiheinvestoren werden weiter mit ungewöhnlich starken Schwankungen zurechtkommen müssen. Das belastet auch die Aktienmärkte.

Handelsblatt-Redakteurin Andrea Cünnen analysiert die Auswirkungen der Notenbank-Entscheidungen auf die Märkte. Keine Atempause

Für Investorinnen und Investoren an den Aktienmärkten sind Kursschwankungen von einem Prozent nichts Besonderes. Für Anleger am Anleihemarkt schon. Noch vor einem Jahr war es die große Ausnahme, wenn die Kurse von Bundesanleihen oder US-Staatsanleihen an einem Tag um ein Prozent oder mehr schwankten. Das hat sich in diesem Jahr mit den nach oben schnellenden Inflationsraten und den drastischen Zinserhöhungen der Notenbanken gründlich geändert.

Jetzt gibt es an den Anleihemärkten wieder Tage, die gemessen an früheren Zeiten erratisch sind. Nachdem die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Leitzinsen erneut um 0,75 Prozentpunkt erhöht und den Investoren die Hoffnung auf ein absehbares Ende der Zinserhöhungen genommen hatte, fielen die Kurse zehnjähriger Anleihen aus den USA innerhalb von zwei Tagen um 1,4 Prozent.

