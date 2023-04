Für das neue Dax-Jahreshoch ist die Stimmung der Anleger wichtiger als fundamentale Daten. Viele Investoren treibt die Angst um, eine Börsenrally zu versäumen.

Die Angst, etwas zu verpassen, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass der Deutsche Aktienindex (Dax) in dieser Woche bei relativ dünnen Umsätzen ein neues Jahreshoch erreichte. Psychologie der verpassten Chancen

Welche Rolle spielen eigentlich im Moment TINA und FOMO, die beiden Haupttreiber der Aktienkurse in den vergangenen Jahren? TINA (There is no alternative) ist inzwischen deutlich in den Hintergrund getreten. Nachdem wegen der fehlenden Zinsen Anleihen jahrelang für viele Anleger keine Alternative zu Aktien waren, sind sie inzwischen längst wieder im Spiel.

FOMO (fear of missing out) dagegen scheint gerade wieder sehr modern zu sein: Viele Anleger haben Angst, nach dem Abflauen der Bankenkrise eine neue Aktienrally zu verpassen.

Diese Angst plagt in der Regel Profis noch mehr als Privatanleger. Denn Vermögensverwalter berichten immer wieder, dass ihre Kunden eher einen Kurseinbruch verzeihen als verpasste Chancen bei einem Aufschwung. Wenn die Kurse einbrechen, trifft das die meisten Anleger, und man kann sich als Investor damit herausreden, dass die anderen auch nicht schlauer waren. Wenn man dagegen die Rally verpasst, sieht es so aus, als hätte man die Entwicklung verschlafen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen