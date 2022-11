 Märkte-Insight: Die Rally am Aktienmarkt überdeckt drei Risiken

Neue Inflationsdaten aus den USA lassen die Märkte jubeln. Doch für Euphorie ist es zu früh. Zudem kommen negative Signale aus der Kryptowelt, die in einer tiefen Krise steckt.

Handelsblatt-Redakteurin Astrid Dörner erklärt, was die Krise der Kryptobranche für die Märkte bedeutet. Bitcoin

New York Der Optimismus an den Märkten ist zurück und er ist so groß, dass er am Donnerstag alle Risiken und Unsicherheiten übertrumpfte. Der US-Leitindex stieg im frühen New Yorker Handel zeitweise um 2,7 Prozent, der breit gefasste S&P 500 schoss um gut vier Prozent nach oben und die technologielastige Nasdaq legte gar um 5,7 Prozent zu.

Es ist der beste Tag an den US-Börsen seit April 2020, als sie sich von der Covidkrise erholten. Auch der Dax sprang nach oben. Der deutsche Aktienindex schloss mit 14.146,09 Punkten – ein Plus von 3,51 Prozent.