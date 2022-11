Der deutsche Leitindex überspringt die 200-Tage-Linie. Dies ist wohl der wichtigste Indikator für einen Übergang von einer Bärenmarktrally in eine nachhaltige Trendwende.

Handelsblatt-Redakteur Jürgen Röder zeigt, dass nicht jede Rezession von sinkenden Aktienkursen begleitet wird. Lehren aus der Vergangenheit

Frankfurt Eines der wichtigsten Themen an den Kapitalmärkten ist die Rezession, also ein Wirtschaftsabschwung. Der soll nun 2023 kommen. Doch weniger wird darüber geredet, wie die Aktienmärkte vor und während einer Rezessionsphase reagieren.

Marko Behring von der Fürst Fugger Privatbank hat in einer Kurzstudie die US-Rezessionsphasen seit 1900 mit der Entwicklung des Dow-Jones-Indexes in diesem Zeitraum verglichen.

Die Ergebnisse: Nicht jede Rezession wird von sinkenden Aktienmärkten begleitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu fallenden Aktienmärkten führt, liegt bei 60 Prozent. Allerdings stehen den kleineren Firmengewinnen in solchen Phasen generell höhere Börsenverluste gegenüber.

Der Dow Jones rutschte in der Rezessionsphase 1929 bis 1933 über 85 Prozent ab. Das höchste Plus gab es im Konjunkturabschwung zwischen 1926 und 1927 mit einem Plus von 31 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen