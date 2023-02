 Märkte Insight: Die Sorgen wegen der Gaskrise weichen

Die Deutsche Bank glaubt, dass sogar im kommenden Winter die Versorgung gesichert ist. Zahlreiche Konzerne präsentieren in den nächsten Tagen ihre Zahlen für 2023.

Frankfurt Der vergangene Freitag bildet mit einem im Schnitt leichten Kursminus die Vorgabe für die neue Börsenwoche. Die Sorge, eine hartnäckige Inflation könnte zu einer strengen Geldpolitik und zur Rezession führen, gab am Freitag den Trend vor, der allerdings keinerlei Dramatik zeigte.

Immerhin: Wie aus den Marktdaten abzulesen, ist die lange sichtbare Erwartung geschwunden, die US-Notenbank Fed könnte schon im laufenden Jahr die Zinsen wieder senken.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) schloss um ein Drittel Prozent niedriger bei 15.482 Punkten. In den USA lag der breite S&P-500-Index nur wenig im Minus bei 4079 Punkten. Der technologielastige Nasdaq sank um etwas mehr als einen halben Prozentpunkt auf 12.357 Punkte.

Schon vor dem Wochenende machte die Deutsche Bank mit einer neuen Studie zum Gasmarkt Hoffnung. Während es im Herbst noch große Sorgen gab, Gas könne in diesem Winter knapp werden, glaubt die Bank jetzt, dass sogar für den kommenden Winter die Versorgung in Deutschland gesichert ist.

„Unsere Kalkulationen zeigen, dass volle Gaslager im Juli Deutschland in eine gute Startposition für den nächsten Winter bringen werden“, heißt es. Dabei geht die Bank von einer „weiterhin niedrigen Nachfrage der Industrie“ aus. Als ein mögliches Risiko wird allerdings eine steigende Nachfrage aus China genannt.

BASF sieht dagegen höhere Belastungen als 2022

Umgekehrt dürfte eine ausreichende Versorgung der Konjunktur und der deutschen Industrie nützen. BASF-Chef Martin Brudermüller schlägt allerdings weniger optimistische Töne an. In einem Interview mit der „FAZ“ warnte er, die Energiekrise könne im laufenden Jahr die deutsche Wirtschaft noch schwerer belasten als 2022. Sein Unternehmen stellt am Freitag das Jahresergebnis vor.

Im Laufe der Woche werden noch viele weitere Konzerne ihre Gewinnzahlen für 2022 und die Aussichten auf 2023 präsentieren und damit auch Aufschluss über den Konjunkturverlauf geben: am Dienstag Walmart und Home Depot in den USA sowie HSBC in Großbritannien; am Mittwoch Nvidia in den USA sowie in Europa Rio Tinto, Iberdrola, Stellantis, Fresenius und FMC; am Donnerstag Deutsche Telekom, Telefónica, Eni, St. Gobain und Munich Re; am Freitag dann außer BASF noch Dell in den USA.

Außerdem werden Zahlen zur Konjunktur fällig: am Dienstag Einkaufsmanagerindizes und der ZEW-Index, am Mittwoch der Ifo-Index. Robert Greil von Merck Finck erwartet eine freundliche Tendenz der Konjunkturdaten: „mindestens stabil bis leichter besser“.

