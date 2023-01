 Märkte Insight: Die Strategen trauen dem schnellen Anstieg nicht

Die rasante Börsenerholung hat auch viele Marktbeobachter überrascht. Dennoch halten etliche Investoren an ihrer grundsätzlichen Skepsis fest.

Handelsblatt-Redakteurin Andrea Cünnen erklärt, warum die meisten Marktbeobachter bei ihren Prognosen bleiben. (Foto: Getty Images, Handelsblatt Montage) Standfeste Strategen

Frankfurt Seinen ersten Marktkommentar in diesem Jahr beginnt Moritz Kraemer mit einem Quiz. „Was eint gute Vorsätze und Prognosen?“, fragt der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Seine Antwort: „Beides hält oft nicht lange.“

Tatsächlich haben sich Ökonomen und Strategen mit Blick auf das Börsenjahr 2023 bislang getäuscht. Statt des erwarteten schwierigen Jahresbeginns kam es in Europa zu einer historischen Jahresanfangsrally, die sich am Montag fortsetzte. Deutschlands Leitindex Dax gewann zu Wochenbeginn weitere 0,3 Prozent auf 15.134 Punkte. Der Handel verlief ruhig ohne marktbewegende Konjunkturdaten und ohne Impulse von der Wall Street, an der am Martin-Luther-King-Day nicht gehandelt wurde.

In den ersten elf Handelstagen hat der Dax aber inzwischen beeindruckende 8,7 Prozent gewonnen. Seit Ende September summiert sich das Plus sogar auf mehr als 25 Prozent. An vielen anderen europäischen Börsen ist es ähnlich, und auch in den USA sind die Kurse gestiegen, wenn auch weniger dynamisch als in Europa.

