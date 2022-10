Bei den Technologieaktien hinterfragen die Investoren die hohen Bewertungen. Dafür sind die Titel von kleineren Industriewerten gestiegen – die aber nur in wenigen Depots liegen.

Nun treiben neue Unternehmen die Kurse, die aber kaum jemand registriert, beschreibt Handelsblatt-Redakteur Andreas Neuhaus. Ungewöhnliche Kursentwicklung

Frankfurt Vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen: Die Aktien von Technologieriesen wie Amazon, der Google-Mutter Alphabet, Microsoft und der Facebook-Mutter Meta stürzen ab, ohne dass es den Gesamtmarkt nach unten zieht – stattdessen ist der Dow-Jones-Index der US-Standardwerte in der vergangenen Woche um sechs Prozent gestiegen.

Im Handelsverlauf am Montag gab der Dow Jones zwar um 0,3 Prozent nach, hielt sich damit aber besser als der Technologieindex Nasdaq Composite, der 0,8 Prozent verlor. Auf Monatssicht beträgt das Plus immer noch rund 14 Prozent.

Ähnlich wie beim Dow Jones verläuft die Entwicklung beim Dax. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,1 Prozent im Plus bei 13.254 Punkten. Damit zeigte er sich unbeeindruckt von dem unerwarteten deutlichen Anstieg der Inflationsraten in der Euro-Zone, der weitere deutliche Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank wahrscheinlicher macht.

