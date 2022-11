 Märkte-Insight: Die Zinsen stehen kopf – Was das für die Märkte bedeutet

Die jüngsten Konjunkturdaten weisen auf eine milde Rezession hin. Das stützt die Aktienmärkte. Die Anleihemärkte senden aber andere Signale.

Andrea Cünnen erläutert die Auswirkungen der Konjunkturdaten auf die Märkte. Die Zinsen stehen Kopf

Frankfurt Geht doch. Die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone sind in dieser Woche besser ausgefallen als erwartet, und am Donnerstag überraschte der Ifo-Geschäftsklimaindex auf der positiven Seite.

Die Unsicherheit über die Energieversorgung und damit die Produktionsbedingungen in den kommenden Monaten nimmt langsam ab, die Unternehmen blicken wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, bringt das so auf den Punkt: „Die Rezession verliert ihren Schrecken.“

Die Investorinnen und Investoren an den Aktienmärkten spielen genau dieses Szenario schon länger durch und gehen außerdem davon aus, dass die Notenbanken langsam das Tempo ihrer Zinserhöhungen zurücknehmen. Das am Mittwoch nach deutschem Börsenschluss veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank bestätigte diese Erwartung.

Entsprechend verabschiedete sich am Mittwoch der US-Leitindex S&P 500 mit einem weiteren Plus von 0,6 Prozent in den handelsfreien Thanksgiving-Tag. Der deutsche Leitindex Dax gewann am Donnerstag 0,8 Prozent auf 14.540 Punkte.

