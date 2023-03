Bei Rücksetzern am Aktienmarkt finden sich aktuell stets genügend Käufer, die die Kurse wieder stabilisieren. Das hängt mit einer einfachen Rechnung zusammen.

Die bisherigen Kursgewinne in 2023 sollten nicht als Bärenmarktrally interpretiert werden. Märkte Insight

Die Wende kam plötzlich und scharf: Zum Handelsauftakt am Montag fiel der deutsche Leitindex Dax binnen weniger Minuten wie ein Stein um mehr als 300 Punkte beziehungsweise 2,1 Prozent. Es sah nach einem schwarzen Börsentag aus. Doch ebenso stark fiel die folgende Kurskorrektur aus, an deren Ende der Dax sogar noch mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 14.933 Punkten aus dem Handel ging.

Diese Kaufbereitschaft zeigt, dass die starken Kursgewinne in den ersten Monaten 2023 aktuell nicht als Bärenmarktrally interpretiert werden – also als kurze Phase steigender Kurse innerhalb einer langen Phase fallender Kurse. Stattdessen werden Kursrücksetzer von ausreichend vielen Anlegern als Chance zum Einstieg oder zum Aufstocken genutzt. Das stabilisiert einerseits die Kurse und stärkt andererseits das Vertrauen in die Börse.

