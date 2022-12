Die Märkte schieben Zinssorgen erst einmal zur Seite. Das ist nur teilweise gerechtfertigt. In Japan ereignet sich nämlich etwas historisches.

Gerade noch mal gut gegangen. Am Tag nach der überraschenden Wende der japanischen Zentralbank haben sich die Finanzmärkte wieder beruhigt. Dabei ist das, was in Japan passiert ist, durchaus historisch.

Der im April scheidende Notenbankchef Haruhiko Kuroda hat den Abschied von der jahrzehntelangen Negativzinspolitik eingeleitet. Den Leitzins hielt Kuroda zwar bei minus 0,1 Prozent, doch die Bank of Japan (BoJ) lässt am von ihr kontrollierten Anleihemarkt höhere Renditen zu.

Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen darf jetzt in einer Bandbreite von plus 0,5 Prozent bis minus 0,5 Prozent schwanken und damit doppelt so stark wie zuvor. Das sorgte zunächst für einen historisch deutlichen Renditeanstieg zehnjähriger japanischer Bonds von 0,25 auf bis zu 0,46 Prozent. Entscheidend ist: Mit ihrem Schritt hat die BoJ gezeigt, dass sie sich dem globalen Trend zu einer strafferen Geldpolitik nicht mehr entzieht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen