Sollten weitere Schreckensmeldungen aus dem Bankensektor nun ausbleiben, könnte das die Börsen kurzfristig antreiben. Langfristig lauert aber schon die nächste Gefahr.

Der Branchenindex stieg um rund ein Prozent. Bankensektor stabilisiert sich wieder

Frankfurt Am Finanzmarkt geht die Angst vor einer Bankenkrise zurück. Das sorgt für Entspannung an der Börse: Der deutsche Leitindex Dax konnte am Dienstag zwar seine deutlichen Gewinne vom Morgen nicht halten und schloss nur 0,1 Prozent im Plus, verteidigte aber die Marke von 15.000 Punkten. Der Schlusskurs lag bei 15.142 Zählern.

Auch die Bankaktien stabilisierten sich weiter. Der Branchenindex stieg um rund ein Prozent an und liegt mittlerweile rund vier Prozent über dem Tagestief vom Freitag, als Kursverluste bei der Deutschen Bank sowohl den gesamten Sektor als auch den breiten Markt nach unten zogen.

Die wieder bessere Stimmung zeigt sich auch am Ölmarkt. Hier steigen die Preise aktuell, weil die abnehmende Furcht vor einer Bankenkrise die Sorge zerstreut, dass finanzielle Turbulenzen der Wirtschaft schaden und die Nachfrage nach Treibstoff drosseln könnte.

