Dax und Euro Stoxx profitieren derzeit von einer ungewöhnlichen Outperformance. Abschreiben sollte man die US-Werte aber nicht – im Gegenteil.

Seit Jahresanfang haben europäische Aktien deutlich stärker performt, als der amerikanische Aktienmarkt. Das hat mehrere Gründe. Europas Aktienmärkte

Düsseldorf Auch in der dritten Handelswoche des neuen Jahres setzt sich das fast schon gewohnte Bild fort: Europas Aktien laufen besser als amerikanische. Geben der Dow Jones und die Technologiebörse Nasdaq in den letzten Handelsstunden, wenn Europas Märkte schon geschlossen haben, kräftig nach, so wie jüngst mit einem Minus von rund zwei Prozent am Mittwoch, dann folgt tags darauf kein Absturz in Europa.

Das stärkere Plus an guten Tagen und das geringere Minus an schwächeren Tagen führt zu einer ungewöhnlichen Outperformance: Der europäische Stoxx 600 hat in den vergangenen drei Monaten 15 Prozent zugelegt, das amerikanische Pendant, der S&P 500, nur halb so viel. Der Dax schaffte im selben Zeitraum ein Plus von 18 Prozent, der Dow Jones nur zehn Prozent.

