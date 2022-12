Von der Rally im November konnten viele Investmentprofis nicht profitieren, weil sie auf fallende Kurse gesetzt haben. Doch jetzt könnte der falsche Zeitpunkt zum Umdenken sein.

Düsseldorf Der weltweite Aufschwung an den Aktienmärkten hat bei den großen Investoren nicht nur für strahlende Gesichter gesorgt. Barclays-Stratege Emmanuel Cau zufolge sind viele Anleger von der Rally „auf dem falschen Fuß erwischt“ worden. Das zeige sich auch daran, dass viele Investmentfonds im November dem Markt in Sachen Wertentwicklung hinterliefen. Er habe während einer Marketingtour durch Europa viele „frustrierte Bären“ getroffen, also Investoren, die auf fallende Kurse gesetzt haben.

Diese internationale Entwicklung lässt sich auch auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Nach Einschätzung des Verhaltensökonomen Joachim Goldberg, der die Sentimentumfrage der Börse Frankfurt auswertet, gab es im November eine breite Mehrheit unter den heimischen Profianlegern, die auf fallende Notierungen gesetzt oder sich gegen Kursverluste abgesichert hat. Dementsprechend hätten die positiv gestimmten Privatanleger insgesamt mehr von der Dax-Rally im November profitiert als die mehrheitlich negativ gestimmten institutionellen Investoren, meint Goldberg.

