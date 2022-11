Der deutsche Aktienmarkt ist schnell und stark gestiegen. Es wirkt so, als würden viele Anleger nur nach Gründen suchen, wieder Aktien zu kaufen.

Elf Prozent konnte der Dax in den vergangenen Wochen zulegen. Setzt sich dieser Aufwärtstrend fort? (Foto: Reuters) Plastikbullen vor dem Dax-Chart

Düsseldorf Sorgen vor steigenden Zinsen und Rezessionsängste? War da was? Die vergangene Woche beendete der deutsche Leitindex Dax erneut im Plus bei 13.460 Punkten und damit auf dem höchsten Schlusskurs seit dem 19. August. Das ist ein beeindruckendes Zeichen von Stärke und deutet darauf hin, dass die Herbstrally in der kommenden Woche noch weiterlaufen könnte. Gleichzeitig steht die Erholung auf wackligen Beinen, die anstehenden Termine könnten sie zum Einsturz bringen.

Fünf Wochen in Folge ist der Dax mittlerweile gestiegen. Um elf Prozent ging es in diesem Zeitraum aufwärts. In der abgelaufenen Woche zog das Frankfurter Börsenbarometer dabei um 1,6 Prozent an, obwohl die US-Notenbank Fed signalisierte, die Zinsen langsamer, aber dafür länger und insgesamt stärker anzuheben.

