Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Börsen zu optimistisch sind. Denn die Entspannung überspielt die Sorgen, dass es an den Märkten zu Liquiditätsproblemen kommt.

Am Mittwoch wird es spannend: Die Fed-Sitzung ist der mit Abstand wichtigste Termin der laufenden Börsenwoche. Showdown an den Märkten

Frankfurt Ist die Welt wieder in Ordnung? Im Oktober hat der US-Aktienindex S&P 500, der letztlich die Richtung für die Weltbörsen vorgibt, gut acht Prozent zugelegt. Britische Staatsanleihen haben sich vom Horror-Intermezzo mit der überforderten Regierungschefin Liz Truss erholt; jetzt führt mit dem schwerreichen Rishi Sunak ein Mann das Vereinigte Königreich, der allein deswegen schon etwas von Geld versteht, weil er selbst so viel davon hat. Und: Sogar chinesische Aktien laufen wieder.

Am Dienstag tendierte der Deutsche Aktienindex (Dax) auch wieder freundlich und beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 13.339 Punkten. Mit Zalando und Puma gehörten zwei Aktien zu den Gewinnern, die von einer Rezession eher negativ betroffen wären, was eine Aufhellung der Stimmung deutlich macht. Die europäischen Aktien erreichten im Verlauf des Tages ein Sechs-Wochen-Hoch.

