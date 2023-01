 Märkte-Insight: Hoffnung auf ruhigeres Börsenjahr

Nach den Turbulenzen 2022 erwarten viele Aktienstrategen erneut heftige Kursschwankungen. Doch die Börsenhistorie spricht für entspanntere Zeiten.

Nach einem turbulenten Börsenjahr – wie 2022 – folgte in der Historie meist eines mit wenigen Ausschlägen. (Foto: Getty Images, Montage Handelsblatt) Schwankungsarme Sitzungen

Düsseldorf Es stehen schwere Zeiten am Aktienmarkt an – zumindest, wenn man den Pessimisten glaubt, die für den Dax 10.000 Punkte und weniger in diesem Börsenjahr prognostizieren. Aber wie wahrscheinlich sind solch finstere Szenarien wirklich?

Nach dem besten Jahresauftakt aller Zeiten würden vierstellige Dax-Notierungen einen Absturz von rund 35 Prozent bedeuten. Dazu würde es schon neuer „Weltuntergangsnachrichten“ bedürfen.

Zum Vergleich: Während der Coronapandemie stürzte der Dax rund 40 Prozent ab. Davor gab es einen ähnlichen Absturz im Jahr 2011. Damals ließen die Havarie des Atomkraftwerks Fukushima in Japan, die Schuldenkrise in den USA und vor allem die Nachwirkungen der Finanzkrise 2008 den Dax von Mai bis September 2011 um rund 38 Prozent abstürzen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen