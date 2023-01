Märkte-Insight Investoren, hört die Warnsignale

Wer darauf spekuliert hat, dass die Aktienkurse nach der fulminanten Dreimonatsrally zum Jahresende jetzt fallen würden, wurde enttäuscht. Statt günstige Einstiegskurse zu bieten, ist der Dax seit dem 1. Januar um weitere sechs Prozent gestiegen. Seit Oktober legte Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer um 24 Prozent zu.

Sinkende Öl- und Gaspreise sowie fallende Inflationsraten haben zu dem starken Start ins Börsenjahr geführt. In Deutschland ging die Preissteigerungsrate von zehn auf zuletzt achteinhalb Prozent zurück. In den USA schwächt sich die Inflation noch stärker ab. Öl und Gas kosten weniger als zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Viele Anlegerinnen und Anleger verbinden damit die Hoffnung, dass die Notenbanken bald damit aufhören, die Leitzinsen weiter zu erhöhen.

Doch diese Erwartungen sind trügerisch. Darauf weisen im Moment viele Ökonomen und Analysten hin. Entscheidend für die Geldpolitik der Notenbanken dürften aus Sicht der Hamburger Privatbank M.M. Warburg zwei Dinge sein: Zum einen werden die Zinsen von der konjunkturellen Lage beeinflusst.

Zwar rechnen die meisten Experten noch immer mit einer Rezession, doch die könnte deutlich milder ausfallen als ursprünglich befürchtet. Ein Grund dafür sind die robusten Arbeitsmärkte.

Die Notenbanken wollen die Inflation bremsen

Ohne einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, der sich im Moment weder in den USA noch in der Euro-Zone abzeichnet, ist ein starker Rückgang des privaten Konsums unwahrscheinlich. Deshalb werden auch die Notenbanken kaum umdenken und die Phase der Zinserhöhungen schnell beenden.

Darüber hinaus haben die Zentralbanken wiederholt klargestellt, dass für sie die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität hat. Angesichts von Teuerungsraten von neun Prozent in der Euro-Zone und sieben Prozent in den USA sind weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich.

Was folgt daraus für Anleger? Die Investoren waren in der Vergangenheit gut beraten, sich nicht gegen die Politik der Notenbanken zu stellen. Die Börsenhistorie spricht dafür, in Zeiten steigender Zinsen vorsichtig an den Aktienmärkten zu agieren. Frühere Zinserhöhungsphasen in den vergangenen sechs Jahrzehnten zeigen zwar, dass die Aktienkurse zu Beginn eines Erhöhungszyklus weiter zulegten. So, wie es auch dieses Mal seit Oktober 2022 der Fall war.

Grund dafür ist die anfangs weiter wachsende Wirtschaft mit steigenden Unternehmensgewinnen. Erst im späteren Verlauf wirken sich die steigenden Zinsen zunehmend negativ aus: Für Unternehmen und Verbraucher verteuern sich neue Kredite und Anleihen, was die Investitionen und den Konsum schwächt. Obendrein erhöhen die weiter steigenden Zinsen die Renditen für Anleihen – die damit im Vergleich zu Aktien attraktiver werden.

In ihrem Protokoll der jüngsten Zinssitzung warnt die US-Notenbank ungewöhnlich deutlich davor, ihre Entschlossenheit zu unterschätzen, den Leitzins für längere Zeit auf einem hohen Niveau zu belassen, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder in Richtung der Zielmarke von zwei Prozent sinkt. Insofern erscheinen Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen verfrüht.

Davon ließen sich die Börsen in Europa und den USA zum Wochenauftakt nicht beirren. Der Dax stieg bis zum Handelsschluss um 1,3 Prozent auf 14.793 Punkte. Die Wall Street eröffnete ebenfalls freundlich. In den frühen Handelsstunden stieg der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent und die technologielastige Nasdaq um 2,2 Prozent. Wirkliche Sorgen sehen anders aus.

