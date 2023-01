In den ersten acht Tagen hat der Dax mehr als 1000 Punkte zugelegt. Nun folgt die Bewährungsprobe: Kann der Leitindex auch die wegweisende Marke von 15.000 Zählern überwinden?

Der Handelsblatt-Redakteur blickt auf das Risiko einer großen Korrektur an den Börsen. (Foto: Bloomberg) Jürgen Röder

Die Jahresauftaktrally am deutschen Aktienmarkt steht vor einem richtungsweisenden Moment: Gelingt es dem Dax, die Hürde von 15.000 Punkten zu überspringen? Sollte das Börsenbarometer diese Marke nachhaltig überwinden, also zumindest per Tagesschlusskurs, stehen die Zeichen für weitere Kursgewinne gut.

Sollte der Dax an den 15.000 Zählern scheitern, droht eher ein Test der viel beachteten 200-Tage-Linie, die derzeit bei 13.559 Zählern verläuft und vor allem von langfristigen Investoren beachtet wird.

Warum ist der Bereich von 15.000 Zählern so wichtig? Er war bereits in der Vergangenheit wiederholt eine bedeutende Orientierungsmarke für Anleger. Zuletzt war das in den letzten neun Monaten des Börsenjahres 2021 der Fall. Damals bot die runde Zahl mehrfach Halt und war auch zu Beginn des Jahres 2022 zunächst hart umkämpft. Erst im Zuge des russischen Einmarschs in die Ukraine gab der Dax diesen Bereich auf; die folgenden Verluste waren drastisch.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen