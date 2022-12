Märkte-Insight Positive Konjunkturdaten sorgen für Ruhe nach dem Sturm

Die schlechte Stimmung der Vorwoche ist verraucht. In Deutschland gibt der Ifo-Index Hoffnung für die Kurse – allerdings mit Einschränkungen.

Das Geschäftsklima hat sich in Deutschland zuletzt verbessert, sagt Handelsblatt-Redakteur Frank Wiebe. Doch für Anleger ist die Lage nicht vielversprechend. Erholung von der Vorwoche

In der Dunkelheit gibt auch ein kleines Licht Hoffnung. Das zeigt sich kurz nach dem vierten Advent beim aktuellen Index des Münchener Ifo-Instituts. Danach hat sich das Geschäftsklima in Deutschland von 86,4 auf 88,6 Punkte verbessert, und das war, trotz kaltem Wetter und entsprechender Sorgen wegen der Energieversorgung, schon der dritte Anstieg in Folge.

Christoph Swonke, der Konjunkturanalyst der DZ Bank, spricht daher von einem „versöhnlichen Jahresausklang“. Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, kommentiert: „Deutschlands Wirtschaft entwickelt sich robuster als gedacht.“

Heise verschweigt aber auch nicht, dass dieser Lichtblick aus Anlegersicht gar nicht so vielversprechend ist. Denn nach seiner Auswertung der Statistik zeigt sich: Der Deutsche Aktienindex (Dax) entwickelt sich meist besser nach einem schwachen als nach einem starken Index.