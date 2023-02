An der Börse wurde zuletzt die beste aller Welten eingepreist. Das hat zu einer brisanten Ausgangsposition für die kommende Handelswoche geführt - zumal ein wichtiges Ereignis ansteht.

Handelsblatt-Redakteur Andreas Neuhaus gibt einen Ausblick auf die kommende Börsenwoche. Kurstafel

Düsseldorf So schnell ändert sich die Lage: Am Donnerstagvormittag erreichte der deutsche Leitindex Dax mit 15.629 Punkten den höchsten Stand seit 52 Wochen. Darauf folgte am Freitag der zweitschwächste Handelstag des Jahres, das Frankfurter Börsenbarometer fiel um mehr als 300 Zähler und ging mit 15.308 Zählern aus dem Handel.

„Nach der relativ stetigen Aufwärtsbewegung des Deutschen Aktienindexes seit Jahresbeginn müssen sich die Anleger nun wieder mit dem Thema Volatilität beschäftigen“, sagt Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Finanzdienstleister CMC Markets. „Die Nervosität nimmt zu, die schon beinahe überbordende optimistische Stimmung der vergangenen sechs Wochen droht zu kippen.“

Vor diesem Hintergrund kommt der kommenden Woche eine besondere Bedeutung zu. Mit den US-Inflationszahlen steht ein Ereignis an, das an den Börsen in den vergangenen Monaten für viel Bewegung gesorgt hat.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen