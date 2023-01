Märkte-Insight Run auf den Bondmarkt – Schuldner profitieren von guter Stimmung

Unternehmen und Staaten nutzen die gestiegene Risikofreude, um so viele Anleihen zu begeben wie lange nicht. Das ist vernünftig, denn ob die gute Stimmung hält, ist ungewiss.

Der Markt für neue Anleihen kommt in diesem Jahr schnell in Schwung: Mehr als 80 Unternehmen und Staaten haben im Euro-Raum seit Anfang Januar schon neue Anleihen über zusammen gut 120 Milliarden Euro begeben. So viele Schuldner sind in so kurzer Zeit schon lange nicht mehr an den Anleihemarkt geeilt.

Die Nachfrage war größer als noch im vergangenen Herbst. Neue Anleihen von zum Beispiel Italien, dem Autokonzern Renault, dem Versorger Eon oder dem europäischen Rettungsschirm EFSF waren bis zu dreifach überzeichnet.

Auch die Zinskosten sind in den vergangenen Monaten für viele Emittenten wieder gesunken – sie müssen nicht mehr ganz so viel für ihre Anleihen bezahlen. Das gilt besonders für Unternehmen. Im Oktober lag die durchschnittliche Rendite für Euro-Zinspapiere von Unternehmen mit guter Bonität noch bei 4,5 Prozent, jetzt sind es vier Prozent.

