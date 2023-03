Märkte-Insight Schöne Aussichten für die US-Börsen

Trotz Bankenkrise: Viele Indikatoren signalisieren eine Fortsetzung der Aktienrally. Davon dürfte die Wall Street stärker profitieren als der Dax.

Die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Rally an den Aktienmärkten ist hoch. Märkte-Insight

Auch an den Märkten gilt das Sprichwort, das oft dem amerikanischen Dichter Mark Twain zugeschrieben wird: „Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.“ Damit ist gemeint, dass wiederkehrende Ereignisse für ähnliche, aber niemals gleiche Reaktionen an den Märkten sorgen. Daraus lässt sich aktuell die mutige Prognose ableiten: Die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Rally an den Aktienmärkten ist hoch. Und im Gegensatz zum Jahresauftakt dürften die US-Börsen stärker als der Dax steigen.

Um das zu verstehen, muss man einen Blick auf die Lage im Dezember des vergangenen Jahres werfen. Damals glaubten die Profianleger an ein schwaches erstes Halbjahr und eine anschließende Erholung. Die heimischen Investoren waren für eine Konsolidierung gerüstet, nicht jedoch für einen schwungvollen Aufwärtstrend.