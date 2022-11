 Märkte-Insight: Skepsis trotz Rekordgewinnen – Dax-Konzerne sind unterbewertet

Schon vor Beginn der Berichtssaison für das dritte Quartal stiegen die Kurse. Danach folgten die Unternehmen mit starken Erträgen. Doch an der Börse kommt keine Euphorie auf.

Schwere Zeiten voraus

Düsseldorf Steigen die Börsen seit Wochen deshalb so stark, weil der lang erwartete Abschwung in der Realwirtschaft ausfällt? Zwölf Prozent hat der Dax zugelegt, seitdem mit der Deutschen Börse und dem Aromahersteller Symrise die Berichtssaison zum dritten Quartal gestartet ist. Als 40. und letzter Konzern und damit zum Abschluss des Bilanzreigens glänzte an diesem Donnerstag Siemens mit einer Verdoppelung seines Nettogewinns.

Rekordhohe Gewinne von zusammengerechnet 30 Milliarden Euro im abgelaufenen Quartal und die sehr guten Ergebnisse in den beiden Vorquartalen lassen erwarten, dass die 40 Dax-Konzerne ihre Rekordgewinne aus dem Vorjahr von 129 Milliarden Euro auch 2022 wiederholen können. Damit hatte in den vergangenen Monaten wohl kaum jemand angesichts der vielen globalen Krisen gerechnet.

