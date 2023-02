Mit ihrer Geldpolitik sorgen die Notenbanken dafür, dass sich Anleihen und Kredite verteuern. Das belastet die Konzerne. Ihre Anteilscheine steigen aber aus gutem Grund.

Es ist statistisch belegt, dass Aktienkurse bei steigenden Zinsen sinken, weiß Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer. Die aktuelle Marktphase ist für ihn dennoch nur bedingt überraschend. Aktienkurse im Höhenflug

Düsseldorf Die Zinsen steigen, doch anders als befürchtet fallen die Aktienkurse nicht. Im Gegenteil, sie legten am Donnerstag zu, wie schon die Wochen und Monate zuvor: Seit Oktober, als die Zinswende längst Realität war, sind der Dax und Euro Stoxx 50 in Europa um jeweils 25 Prozent und der Dow Jones in den USA um 18 Prozent gestiegen.

Doch Anleger sollten sich zumindest auf Dauer auf schwierigere Zeiten einstellen. Denn je länger und nachhaltiger die Notenbanken in Europa und den USA die Zinsen anheben, umso deutlicher verschlechtern sich die Bedingungen für die Unternehmen und damit auch für deren Anteilscheine, den Aktien.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen