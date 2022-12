BMW, Mercedes und Co. locken mit historisch niedrigen Bewertungen. Das gilt auch für andere europäische Auto-Aktien. Parallelen zur Ölbranche drängen sich auf.

Frankfurt Mit Kursverlusten zwischen fünf und 23 Prozent reihen sich BMW, Mercedes und Volkswagen in diesem Jahr in das triste Mittelfeld des heimischen Leitindexes Dax ein. Dabei stehen die drei Autobauer mit einem Nettogewinn von voraussichtlich 45 Milliarden Euro 2022 für gut ein Drittel des Gesamtgewinns aller 40 Dax-Titel.

Die schwache Performance von BMW und Co. resultiert nicht aus einem „Luft-Ablassen“, so wie bei vielen Technologie-Aktien. Diese Unternehmen verdienen zwar ebenfalls kräftig, doch weil die Kurse lange Zeit schneller als die Gewinne stiegen, kam es in diesem Jahr zu einer scharfen Korrektur der Tech-Werte. Das ist der Lauf der Börse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen