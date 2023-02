 Märkte Insight: Toleriert die Fed mehr Inflation?

Spekulationen über die Politik der US-Notenbank fordern die Investoren heraus. Die Unsicherheit verhindert, dass sich an den Börsen ein klarer Trend etabliert.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Fed eine weichere Geldpolitik umsetzt, obwohl die bisherige Vizechefin der US-Notenbank als Top-Wirtschaftsberaterin ins Weiße Haus wechselt. Lael Brainard und Jerome Powell

Frankfurt Wieder einmal bestimmt die mächtigste Notenbank der Welt das Geschehen an den globalen Aktienmärkten. Die Unsicherheit über die weitere Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) in den USA sorgt derzeit für eine Art Pattsituation an den Börsen. Das zeigte sich auch zu Wochenbeginn, als der deutsche Leitindex Dax kaum verändert bei 15.477 Punkten schloss.

Die Sorgen, die Fed könnte die Geldpolitik noch stärker straffen als ohnehin befürchtet, sind zuletzt gestiegen. Aus den Aktienkursen lässt sich nicht mehr die Erwartung ablesen, dass die Leitzinsen schon in diesem Jahr wieder sinken könnten. Dass die Fed-Vizechefin Lael Brainard, die eher als Vertreterin einer weichen Politik gilt, als Wirtschaftsberaterin ins Weiße Haus wechselt, hat die Investoren zusätzlich beunruhigt.

