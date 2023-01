Der Anstieg der Tesla-Aktie könnte darin begründet sein, dass Anleger Wetten auf fallende Kurse beenden – ein Szenario, das auch beim Dax möglich ist. Darauf zu spekulieren ist aber riskant.

Handelsblatt-Redakteur Andreas Neuhaus analysiert die gegenwärtigen Short-Positionen der Anleger. Die Positionierung der Investoren

Die Aktie des E-Auto-Bauers Tesla feiert in diesem Jahr ein spektakuläres Comeback. Nach Verlusten von bis zu 78 Prozent im Jahr 2022 ging es in diesem Jahr bereits um mehr als 40 Prozent aufwärts – auch wenn der Kurs am Montag zunächst im Minus lag.

Einige Beobachter führen den steilen Kursanstieg darauf zurück, dass Shortseller ihre Wetten auf fallende Kurse beenden müssen. Im Jahr 2022 hatten sie mit solchen Wetten laut dem Finanzdatenanbieter S3 Partners 16 Milliarden Dollar verdient. Da es sich dabei nicht nur um schon realisierte, sondern auch um Buchgewinne handelt, versuchten sie nun, die restlichen Gewinne zu retten, so die Argumentation.

