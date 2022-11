Nach der jüngsten Rally sichern sich Investoren gegen Verluste ab. Das könnte den Dax stabilisieren. In der neuen Handelswoche stehen die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus.

Sollten die US-Konjunkturdaten ausfallen wie erwartet, dürften die Kurse weiter steigen. Kurssturz ist unwahrscheinlich

Frankfurt Es gibt einfache Weisheiten, die jeder Börsianer kennen sollte. „The trend is your friend“ beispielsweise. Ein Blick auf die Rally seit Ende September zeigt, dass dieser Satz bislang eine einfache und zugleich renditeträchtige Orientierung geboten hat.

Acht Wochen in Folge gab es in jeder Handelswoche ein neues Hoch und einen höheren Tiefpunkt, die klassische Definition eines Aufwärtstrends. Dieser Logik folgend sollten Anleger in der kommenden Handelswoche auf zwei Marken achten. Wenn der Leitindex nicht über 14.571 Punkte steigt, das bisherige Verlaufshoch dieser Rally, oder unter die Marke von 14.321 Zählern fällt, den Tiefpunkt der vergangenen Woche, wäre der Aufwärtstrend nicht mehr intakt.

