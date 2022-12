Nach den vielen Zinserhöhungen haben Spacs und Tech-Aktien ihre Höhenflüge beendet. An den Märkten ist die triste Normalität zurück. Was heißt das für das nächste Jahr?

Zuletzt war die Stimmung besser, sagt Handelsblatt-Redakteurin Astrid Dörner – bis zu den wichtigen Notenbanksitzungen in dieser Woche. Die Notenbanken geben das Tempo vor

Erinnern Sie sich noch an Spacs? Oder an die Gamestop-Rally? An so genannte Meme-Stocks wie AMC und Bed Bath and Beyond? Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, als Investoren nicht genug bekommen konnten von den Börsenmänteln, die mit viel Geld Start-ups wie den Elektroautobauer Lucid an die Börse brachten. Und als junge Trader mit ihren riskanten Wetten auf erfolglose Unternehmen die Wall Street auf den Kopf stellten.

„Die Luft ist aus allen Blasen entwichen“, attestiert der unabhängige Kapitalmarktberater Ed Yardeni. Die vielen Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) haben die Normalität an die Märkte zurückgebracht.

