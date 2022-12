Der Leitindex Stoxx 50 Europe hält sich in diesem miserablen Börsenjahr besser als Dax, Dow und Co. Dafür haben vor allem Branchen gesorgt, die eigentlich als überholt gelten.

Der Euro Stoxx 50 steht im Jahr 2022 auf der Gewinnerseite. Auch weil er die Vergangenheit repräsentiert, meint Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer. (Foto: dpa [M]) Ulf Sommer

Düsseldorf Mit einem Jahresverlust von drei Prozent haben sich die Aktien der 50 größten Unternehmen in Europa vergleichsweise gut geschlagen. Der amerikanische Dow Jones verlor seit dem ersten Januar achteinhalb Prozent, der Dax rund 15 und der Weltaktienindex MSCI World sogar fast 20 Prozent.

Jahrelang hinkten Europas Aktien denen in den USA und der gesamten Welt hinterher. Als wachstumsschwach und wenig zukunftsgewandt gelten die Konzerne. In diesem Jahr war allerdings alles anders. Die drei Ölkonzerne BP, Shell und Total Energies sind mit einem Kursplus von jeweils mehr als 30 Prozent seit Anfang Januar auf den Plätzen zwei, drei und vier die großen Gewinner im Stoxx 50 Europe. Auf Rang eins rangiert mit einem Plus von fast 50 Prozent der Rohstoffförderer Glencore.

