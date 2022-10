 Märkte-Insight: Warum die Notenbanken Gefangene der Markttrends sind, die sie zum Teil selbst erzeugen

Seit rund zehn Jahren klagen Finanzprofis, die Geldpolitik mache eine rationale Bewertung von Aktien und Anleihen unmöglich. Jetzt gibt es eine Normalisierung – die jedoch schmerzt.

Handelsblatt-Redakteur Frank Wiebe (Mitte) erklärt, warum die EZB-Sitzung am Donnerstag besonders wichtig ist. Fed-Chef Powell (l.), EZB-Präsidentin Lagarde: Schwierige Balance zwischen Inflationsbekämpfung und Rezessionsgefahr

Frankfurt Gelingt es den Märkten endlich, sich aus dem Bann der Geldpolitik zu befreien? Es sieht nicht so aus. In den USA sind die langfristigen Bauzinsen, getrieben von der Notenbank, auf über sieben Prozent gestiegen, auf den höchsten Wert seit 2001: Immer wieder werden Erholungsansätze der Börsen so oder anders durch Zinssorgen erstickt.

Am Donnerstag wird sich erneut zeigen, wie frei oder unfrei die Märkte sind. Dann tagt das zweitwichtigste Gremium des weltweiten Kapitalismus: Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) trifft sich hoch oben in einem Glasklotz im Frankfurter Osten, in dem der Euro verwaltet wird.

Die Märkte werden auf jedes Wort von EZB-Chefin Christine Lagarde achten. Es ist eine wichtige Sitzung, die Notenbanker werden die Leitsätze wohl noch einmal kräftig um 0,75 Prozentpunkte anheben. Von Bedeutung ist diese Entscheidung in erster Linie für die Euro-Zone.

