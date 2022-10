Die US-Notenbank Fed denkt über das Ende der scharfen Zinserhöhungen nach. Doch wie soll sie das kommunizieren, ohne eine unerwünschte Rally an den Märkten auszulösen?

Die New Yorker Handelsblatt-Korrespondentin erklärt, warum sich derzeit führende US-Geldpolitiker mit öffentlichen Auftritten zurückhalten. Astrid Dörner

New York Der harte Zinserhöhungskurs der großen Notenbanken bestimmt seit Monaten die Bewegung an den Märkten. In dieser Woche wird aller Voraussicht nach die Europäische Zentralbank (EZB) noch einmal kräftig an der Zinsschraube drehen, während für die US-Notenbank Fed die sogenannte Quiet Period begonnen hat: Die führenden Geldpolitiker halten sich mit öffentlichen Auftritten zurück, um vor der Zinsentscheidung am 2. November nicht aus Versehen Signale an die Märkte zu senden. Das könnte dieses Mal besonders wichtig sein.

Eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt als ausgemachte Sache. Doch die US-Notenbanker werden auf ihrer Tagung auch darüber diskutieren, wie sie die aggressivste Geldpolitik seit 40 Jahren wieder beenden können.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen