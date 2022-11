 Märkte-Insight: Was der steigende Euro für die Märkte bedeutet

Aktien setzen ihre Rally fort. Auch der Euro befreit sich aus dem Sinkflug und ist wieder deutlich mehr als einen Dollar wert. Das schadet exportstarken Firmen – aber nur vordergründig.

Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer erläutert die positiven und negativen Effekte des steigenden Euros. Euro verleiht Flügel

Frankfurt Der Euro steigt und steigt: Seit seinem Tief Anfang November hat er um sechs Cent gegenüber dem Dollar aufgewertet, das sind gut sechs Prozent. Allein seit vergangenem Donnerstag legte er um knapp vier Cent zu. Europa lockt derzeit also mehr Gelder an als die USA.

Grund dafür dürften die neuerlich und nun schon den vierten Monat in Folge gesunkenen Inflationsraten in den USA sein. Die etwas abnehmende Teuerung schürt an den Finanzmärkten Spekulationen, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen künftig nicht mehr ganz so kräftig erhöhen wird wie ursprünglich angenommen.

Das wiederum würde bedeuten, dass Anlagen im Dollar-Raum gegenüber denen in Europa etwas an Attraktivität verlieren – oder positiver ausgedrückt: Europa wird, was die Zinsen angeht, im Verhältnis zu den USA etwas attraktiver.