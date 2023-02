Am Aktienmarkt wechseln die Kurse aktuell schnell die Richtung. Das ermöglicht einerseits eine Fortsetzung der Rally, es wächst aber auch ein Risko.

Handelsblatt-Redakteur Andreas Neuhaus erläutert die aktuellen Schwankungen an den Märkten. (Foto: Olena Timashova) Kurstafel

Düsseldorf Wenn man sich an der Börse aktuell auf eines verlassen kann, dann auf Stimmungsschwankungen und schnelle Richtungswechsel. Das schadet den Kursen aktuell nicht nachhaltig, ist aber trotzdem ein Warnsignal, dass der aktuelle Aufwärtstrend schnell gebrochen werden kann. Allein in den vergangenen drei Handelstagen kam es zweimal vor, dass die Kurse binnen kurzer Zeit die Richtung änderten.

Zunächst am Mittwochabend bei der Sitzung der US-Notenbank Fed: Nachdem sie in ihrem Statement von anstehenden Zinserhöhungen geschrieben hatte, also den Plural verwendete, fielen die Kurse an der Wall Street. Schließlich sind höhere Zinsen eine Belastung für den Aktienmarkt.

