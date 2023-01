Die Commerzbank hat ihre Chancen als Nachfolgerin für Linde im Dax verbessert. Doch ob sie in den deutschen Leitindex aufsteigt, ist noch nicht ausgemacht.

Handelsblatt-Redakteurin Andrea Cünnen erläutert die komplexen Regeln für einen etwaigen Aufstieg in den Leitindex Dax. Zentrale der Commerzbank in Frankfurt

Transparent und nachvollziehbar. So beschreibt die Deutsche Börse gern die Regeln, nach denen sie ihre Indizes zusammensetzt. Doch so einfach ist es nicht. Im Kleingedruckten sind die Regeln komplex, und auf dem Weg in den Dax gibt es viele Hürden.

Besonders deutlich zeigt sich das im aktuellen Rennen zwischen der Commerzbank und dem Rüstungskonzern Rheinmetall um die Nachfolge von Linde im Dax. Der Industriegasekonzern will ab März nur noch an der Wall Street notieren. Damit verliert der Dax sein größtes Schwergewicht. Am 17. Februar wird die Börse verkünden, wer für Linde in den Dax nachrückt. Doch dabei geht es im Vorfeld hin und her.

Nachrücken wird das Unternehmen mit dem größten durchschnittlichen Börsenwert der frei gehandelten Aktien im Streubesitz. Schon das ist mitunter eine Wissenschaft für sich, aber Indexexperten sind sich sicher, dass die Commerzbank deutlich vor Rheinmetall liegt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen