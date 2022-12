Die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches neues Jahr an den Märkten ist hoch. Denn in den vergangenen 33 Jahren konnte der Dax nach einem schwachen Börsenjahr fast immer zulegen.

Wie groß ist die Gefahr, dass der deutsche Leitindex Dax nach einem schwachen Börsenjahr auch die folgenden zwölf Monate mit einem Minuszeichen beendet? Rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. In der gesamten Dax-Historie gab es solch eine Situation nur zweimal. Streng genommen handelt es sich dabei um eine einzige Krise, in der es drei Jahre in Folge abwärtsging.

Als zur Jahrtausendwende die Technologieblase platzte, fielen die Verluste Jahr für Jahr höher aus. Angefangen hatte es 2000 mit einem Minus von 7,5 Prozent. Im folgenden Jahr verlor der Dax 17,5 Prozent, und 2002 endete mit einem Wertverlust von mehr als 43 Prozent. Es war das größte Minus der gesamten Dax-Historie und lag sogar über den Verlusten im Finanzkrisenjahr 2008. In allen anderen Jahren folgten auf ein Minus Kursgewinne.

