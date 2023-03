VW, Mercedes, BMW So dominiert die Autobranche den Dax

Nach starken Jahreszahlen stehen VW und Co. für 45 Prozent des Gewinns und ein Drittel der Dividenden im gesamten Dax. Bei Anliegern überwog auch am Montag die Skepsis.

Die Autobranche hat im Dax viel Gewicht. (Foto: DPA, Max Brunnert (M)) Dax wird autolastiger

Frankfurt Mit 15.677 Punkten ist der Dax am Montag auf den höchsten Stand seit Januar vergangenen Jahres gestiegen. Grund dafür waren gute Vorgaben von der Wall Street, aber auch die starken Jahreszahlen etlicher Dax-Konzerne aus der Vorwoche wirkten nach. Dabei dürften vor allem die gewinnstarken Autobauer eine Schlüsselrolle gespielt haben. Denn noch nie war der Dax so autolastig wie heute.

Die These, dass aufwendig hergestellte Produkte, die fossile Brennstoffe verbrauchen, in Zeiten des Klimaschutzes an Bedeutung verlieren, wäre damit, zumindest was den deutschen Aktienmarkt angeht, erst einmal widerlegt.

Mit 50 Milliarden Euro Nettogewinn im Geschäftsjahr 2022 stehen BMW, Mercedes, Volkswagen und Daimler Truck für knapp 45 Prozent des Gewinns aller 40 Dax-Konzerne. Die Milliardengewinne von Porsche bleiben bei dieser Zahl außen vor, weil sie auch in der Bilanz des VW-Konzerns enthalten sind.