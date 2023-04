Weltgeschichte Warum auf dem Istanbuler Basar jetzt auch Devisen gehandelt werden

Staatschef Recep Tayyip Erdogan will den Bürgern vor der Wahl einen Gefallen tun – und verlagert damit Währungsgeschäfte zwischen die Stände der Teppichhändler.

Dass der Devisenhandel nun auf dem Basar stattfindet, liegt an der Politik von Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor den Wahlen im Mai. (Foto: Getty Images) Basar in der Türkei

Istanbul Kurkuma, frischer Kaffee und Mokkatassen aus Kupfer – der große Basar in Istanbul ist ein Erlebnis für die Sinne. Nun kommt immer mehr das Rascheln von Geldscheinbündeln hinzu. Regelmäßig sieht man, wie Männer Container voll mit Scheinen durch die Gassen schieben. Am Ausgang wird das Geld von bewaffneten Sicherheitsleuten in Empfang genommen und in gepanzerte Autos gehievt.

Dass der Devisenhandel nun auf dem Basar stattfindet, liegt an der Politik von Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor den Wahlen im Mai.

Die türkische Zentralbank soll den Kurs der Lira stützen, damit Importe nicht zu teuer werden. Denn die Wähler wollen weiter Autos, Smartphones und Benzin aus dem Ausland zu vertretbaren Preisen kaufen. Die Zentralbank stützt den Lira-Kurs erstens, indem sie selbst Lira kauft und damit die Geldmenge verknappt, die im Umlauf ist. Das machen auch viele andere Staaten so.