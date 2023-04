Weltgeschichten Frankreich 2000 Euro pro Nacht: Die Pariser wollen an den Olympischen Spielen 2024 verdienen

Die Franzosen spekulieren, wie man möglichst komfortabel an möglichst viel Miete für eine Wohnung kommt.

Die Olympischen Spiele sind ein Geschäft für Firmen und Privatleute. (Foto: Dpa [M]) Ringe vor dem Eiffelturm

Paris Der Stadtteil Saint-Denis in Paris gehört normalerweise nicht zu den bevorzugten Gegenden für Touristen. Mitte 2024 wird das aber anders sein. Ab dem 26. Juli werden in Paris die Olympischen Spiele ausgetragen, und viele große Wettbewerbe finden im Stade de France in der Banlieue statt. 78.000 Zuschauer passen in das Stadion.

Die Pariser wittern das Geschäft. Touristenverbände erklären, dass das normale Unterkunftsangebot bei Weitem nicht ausreiche. Eine Wohnung für vier bis sechs Personen kostet während der Spiele darum nicht selten 1000 Euro, ein Haus gern auch einmal 2000 Euro. Airbnb will die Preise nicht begrenzen.

Je näher die Unterkünfte an den Austragungsorten liegen, desto teurer wird es. Große Veranstaltungsorte befinden sich im Südwesten der Stadt. Im Zentrum sind das Tennisstadion Roland Garros und das Fußballstadion Parc des Princes. Auch auf der Seine werden Wettbewerbe ausgetragen.