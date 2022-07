Kommentar Darum gehört die Vorauszahlung von Flugtickets abgeschafft

Zehntausende gestrichene Flüge von Airlines wie Lufthansa, Eurowings, KLM oder Easyjet machen Kunden zu missbrauchten Kreditgebern. Der Gesetzgeber muss handeln.

Die Übersetzung von „Creditum“ lernen Lateinschüler früh: „das auf Treu und Glauben Anvertraute“. Kredit, leiten Geldgeber und Gläubiger daraus ab, ist Vertrauenssache.

Managern von Fluggesellschaften wie Lufthansa, Eurowings, KLM oder Easyjet scheint dieser Zusammenhang überraschend fremd zu sein. Seit Wochen streichen sie Tausende Flüge, nachdem die Airlines vollmundig Leistungen verkauften, die sie wegen fehlender Kapazitäten gar nicht erbringen können.

Zum Ärger über die Annullierung kommt für die verhinderten Passagiere ein weiterer hinzu: Weil Tickets schon bei der Buchung – und damit oft Wochen vor Reiseantritt – voll bezahlt werden müssen, stellen Flugreisende den Airlines stets zinslose Darlehen zur Verfügung.

Kommt es wie in diesem Sommer tausendfach zur Flugstornierung, kostet es üblicherweise weitere Mühe, den Privatkredit an Lufthansa und Co. wieder einzutreiben.

