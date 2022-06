Kommentar Neun-Euro-Ticket: 2,5 Milliarden Euro für ein Experiment mit klarem Ausgang

Bund und Bahn feiern gigantische Verkaufszahlen für das 9-Euro-Ticket. Doch die sagen nichts über den Erfolg einer Aktion, die nur scheitern kann.

Dem Klima hilft der befristete Rabatt kaum. (Foto: dpa) 9-Euro-Ticket

Erstpublikation: 01.06.22, 04:19 Uhr Fast sieben Millionen Mal haben Nahverkehrsbetriebe und Deutsche Bahn zum Start schon das Neun-Euro-Ticket verkauft. Die Zahlen klingen gigantisch und sagen doch – nichts. Monatskarteninhaber werden das Ticket kaufen, Gelegenheitsfahrer werden sich nicht anders verhalten, Schnäppchenjäger schlagen sowieso zu. Mit einer Hin- und Rückfahrt sind die neun Euro fast schon wieder drin, eine zweite Fahrt im Monat wird sich schon finden.

Was also bringt das Ticket, das sich die Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP in einer nächtlichen Sitzung erdacht haben, um den Tankrabatt von FDP-Finanzminister Lindner zu retten? Drei Argumente führten die Erfinder der Billigschiene an – doch die sind allesamt schwach: