Kommentar Noch hat Putin nicht verloren

Die Träume von einem „Regime-Change“ in Moskau sind verfrüht. Putin hat immer noch die Möglichkeit, sich als Sieger zu verkaufen.

Sofern Putin seine Ziele an die neuen Realitäten anpasst, vermag auch er noch mit einem Ergebnis aus diesem Krieg herauszukommen, das die Kreml-Propagandisten als russischen Sieg verkaufen können. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Vladimir Putin

Wir wissen nicht, ob die kaum verhohlene Forderung des US-Präsidenten nach einem „Regime-Change“ in Moskau ein sprachlicher Lapsus war oder ein sorgfältig geplanter Versuchsballon. Der auf Wladimir Putin gemünzte Satz von Joe Biden („Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“) zeugt in jedem Fall vom neuen Selbstbewusstsein des Westens.

Russland wird den Krieg in der Ukraine verlieren, so lautet inzwischen die vorherrschende Ansicht in den Hauptstädten der Nato-Mitglieder. In seiner Warschauer Rede vom Wochenende brachte Biden diese These auf den Punkt: „Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein.“