Analyse Die Ruhe an den Börsen ist trügerisch – Diese Gefahren drohen den Märkten

Der drohende Krieg in Osteuropa zieht weitere Belastungen nach sich, vor allem bei den Energiepreisen. Die tiefsten Kurse dürften wir 2022 wohl noch nicht gesehen haben.

Die Bewegungen an den Börsen zeigen ein klares Muster: Sobald es Hinweise gab, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Ernst macht und Truppen und Panzer in Richtung Ukraine schickt, fielen die Aktienkurse. Doch die Ausschläge waren nur kurzzeitig und relativ gering.

Unterm Strich halten die Börsen sich bislang überraschend gut. Dax, Dow, S&P und die meisten anderen großen Börsenindizes notieren rund zehn Prozent unter ihren Allzeithochs. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Aktienmärkte aufgrund der Zinswende in den USA schon länger unter Druck stehen und bereits fast zehn Prozent verloren hatten.

Der Westen reagiert auf den Ukraine-Konflikt so, wie Putin es erwartet. Er verhängt ein paar Sanktionen, die eher symbolischen Charakter haben und keinen großen und nachhaltigen ökonomischen Schaden anrichten. Zu härteren Strafen gegen Russland konnte der Westen sich nicht durchringen, möglicherweise auch aus strategischen Gründen, um noch Sanktionen in der Reserve zu haben.

Krieg in der Ukraine würde Börsenlage drastisch ändern

Das Szenario eines offenen Krieges, der sich auch über die Ukraine hinaus erstrecken könnte bis hin zu den baltischen Nato-Mitgliedstaaten, die einst der von Russland dominierten Sowjetunion angehörten, mag sich die Mehrheit der Anleger nicht vorstellen. Dann wäre das Verteidigungsbündnis zum Handeln gezwungen.

Die Lage wäre auch aus Sicht der Händler, Analysten und Vermögensverwalter, die im Namen ihrer Kunden täglich Milliardensummen in Aktien investieren, eine völlig andere.

Russland spielt auch deshalb eine untergeordnete Rolle, weil der Handel mit dem Land bereits in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen ist. Nach Angaben der deutsch-russischen Auslandshandelskammer sind derzeit noch gut 3600 Unternehmen mit deutschem Kapital in Russland engagiert. Vor zehn Jahren waren es fast doppelt so viele.

Während der Handel mit China und vielen Schwellenländern zunahm, sank er mit dem flächenmäßig größten Land auf der Erde. Das gilt erst recht für die amerikanischen Unternehmen. Deshalb reagiert die Wall Street noch weniger auf die Eskalation.

Gefahr steigender Energiepreise durch Ukraine-Konflikt

Doch es gibt noch einen weiteren Effekt, der die Börsen nachhaltig beeindrucken könnte: Die Gefahr nachhaltig steigender Energiepreise dürfte die Aktienmärkte künftig belasten. Russland beteuert zwar, seinen Vereinbarungen nachzukommen und auch weiterhin Gas nach Europa zu liefern.

Doch die Spekulation an den Finanzmärkten zeigt etwas anderes: Rohöl, dessen Preisbildung eng mit Gas zusammenhängt, wird weltweit immer teurer und kostet so viel wie vor fast acht Jahren. Heizöl hat in Deutschland mit 97,50 Euro je 100 Liter ein Rekordhoch erreicht. Strom war schon vor der Ukrainekrise so teuer wie noch nie.

Die teure Energie belastet zunehmend Verbraucher und Unternehmen. Das Ergebnis werden weniger Konsum, Gewinne und Dividenden sein. Daraus erwächst den Börsen eine Gefahr, genauso wie aus der anhaltend hohen Inflation. Sie wird durch die steigenden Strom-, Gas- und Ölpreise abermals nach oben getrieben.

Diese Konstellation wiederum wird die Notenbanken zwingen, die Zinswende konsequent anzugehen, selbst wenn die Börsen dadurch oder durch den Krieg im Osten unter Druck geraten.

Auch Inflation und Zinswende sorgen für schlechte Börsen-Aussicht

Höhere Leitzinsen und daraus folgend höhere Zinsen für Unternehmen und Verbraucher machen alternative Anlagen wie Anleihen attraktiver. Darüber hinaus schmälern die höheren Kreditkosten künftige Ausgaben der Verbraucher sowie Investitionen und Erträge der Unternehmen.

Das alles – der drohende Krieg im Osten, die Ungewissheit über die weiteren Absichten Putins, die teure Energie, die steigende Inflation und die bereits eingeleitete Zinswende – sind keine guten Aussichten für die Börse. Sie nähren die Vermutung, dass wir die tiefsten Kurse in diesem Jahr noch nicht gesehen haben.

