Analyse Warum die Tech-Branche für Anleger jetzt attraktiv ist

Technologie-Aktien haben ein Drittel ihres Werts verloren. Doch die Gewinnaussichten sind gut. Das macht die Branche für Investoren wieder interessant – zumindest langfristig.

Tech-Werte wie Netflix sind zuletzt in der Gunst der Anleger deutlich gefallen. (Foto: IMAGO/AAP) Schauspieler Chris Hemsworth bei der Premiere der Netflix-Produktion Spiderhead

Technologiefirmen wachsen schneller. Sie erwirtschaften die höchsten Gewinne. Doch die Aktien sind überbewertet. Aussage eins und zwei stimmen unverändert, Aussage drei nicht mehr. Das sollte Anleger und Anlegerinnen aufhorchen lassen.

33 Prozent haben Technologie-Aktien an der weltweit mit Abstand wichtigsten Börse dafür, der amerikanischen Nasdaq, seit ihrem Kurshoch Ende November verloren. Die Branche steckt damit in einem ausgeprägten Bärenmarkt. So nennen Investoren eine länger anhaltende Phase abwärts gerichteter Kurse.

Tatsächlich hat kein anderer Sektor in den vergangenen Monaten so viel verloren wie die lange Zeit heiß gelaufenen Technologie-Aktien – darunter Amazon, Facebook, Netflix und Tesla. Die Sorge vor weiter steigenden Zinsen belastet zwar die gesamte Börse. Auch herkömmliche Börsenindizes wie Dax und Dow Jones verlieren seit Jahresbeginn kräftig.

Doch in der Technologie ist der Kapitalbedarf angesichts großer Wachstumspläne und hohen Fremdfinanzierungsbedarfs am höchsten. Dementsprechend leiden die Unternehmen und ihre Aktien mehr unter steigenden Zinsen als andere.

